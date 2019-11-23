Son Dakika Haberleri: Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile 'Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı

6 saat önce

Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldıTUNCELİ - İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı.

Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı

TUNCELİ - İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı.

Tunceli ilinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca "KIRAN-7 MUNZUR VADİSİ" Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan (2 bin 250) personel [operasyonel tim] görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu başlatıldı

Munzur Vadisi, Jandarma, Komando, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:49:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]