Son Dakika Haberleri: Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu başlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de, 2 bin 250 personelle 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" Operasyonu başlatıldı.

Tunceli'de, 2 bin 250 personelle

İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" Operasyonu başlatıldı.


Tunceli ilinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu düzenlendi.


Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel tim görev almaktadır.


Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor. - ANKARA

Munzur Vadisi, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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