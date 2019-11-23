İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" Operasyonu başlatıldı.



Tunceli ilinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu düzenlendi.



Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel tim görev almaktadır.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor. - ANKARA