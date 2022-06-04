Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi

04.06.2022 10:34

- Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek arayan 2 bozayı görüntülendi.

- Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek arayan 2 bozayı görüntülendi.

Tunceli'de Pülümür Vadisinde yiyecek arayan 2 bozayı doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi. Görüntülenmelerine aldırış etmeyen bozayılar bir süre yiyecek aramayı sürdürdü. Daha sonra ormanlık alana doğru giden boz ayılar gözden kayboldu.

Bozayıların muhtemelen kardeş olduklarını belirten doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, "Anneleri de daha uzak bir mesafeden onları izliyordu. Onları çekmeme aldırış etmediler. Bir süre sonra annelerinin bulunduğu ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldular. Bu dönem çok sıklıkla boz ayılara rastlıyoruz. İnsanların onlara zarar vermemeleri ve çok yakınlarına sokulmamaları gerekiyor" dedi.

Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi
Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi
Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi
Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi

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Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi - Son Dakika
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