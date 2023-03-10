Tunceli'de 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tunceli'nin Hozat ilçesi merkezinde meydana geldi. 11 yaşından küçük olan ilk mağdur çocuk bir süre önce kendisinin istismara uğradığını ailesine anlattı ancak aile çocuğun anlattıklarına inanmadı. Bunun üzerine mağdur çocuk durumu okuldaki rehber öğretmeniyle paylaştı. Rehber öğretmen de tutanakla durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine mağdur çocuk Elazığ Çocuk İzlem Merkezine sevk edilerek ifadesi alındı. Alınan ifadenin ardından gözaltına alınan S.Y. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.Y.'nin yakınları ilk mağdur çocuğun ailesine yönelik baskı uygulayınca aile, avukat Reyhan Helin Bulut'a başvurdu. Bunun üzerine aile ile görüşen avukat Reyhan Helin Bulut, bir çocuğun daha istismara uğradığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine ikinci mağdur çocuk da önce Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çocuk şubeye, ardından da Elazığ Çocuk İzlem Merkezine sevk edilerek ifadesi alındı. İki mağdur çocuğun ifadesi de tek dosyada birleştirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. - TUNCELİ