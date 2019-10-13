Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu

Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu

31 dakika önce

Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef olduTUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür İlçesine bağlı bir köyde çıkan yangında, 2 ev küle döndü, çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür İlçesine bağlı bir köyde çıkan yangında, 2 ev küle döndü, çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Yangın, Pülümür İlçesi'ne bağlı Kocatepe Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde Hasan Metin'e ait evde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan Hıdır Metin'in evine de sıçradı. Evlerin alt katında bulunan ahır, samanlık ve odunluğa da ulaşan yangına, ev sahipleri ve köylüler müdahale ederken ilçe Belediye itfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesine rağmen yangında her iki ev küle döndü, ahırda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Evleri küle dönen vatandaşlar yaklaşan kış mevsimi öncesi ortada kaldıklarını belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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