Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tunceli'de 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Tunceli'de 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildiTUNCELİ - Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ - Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında biri kırmızı diğeri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Valilikten yapılan açıklamada;"Tunceli Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan hava destekli operasyonda tespit edilen 2 terörist JÖH timlerimizce silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.

Öteyandan dün ise Pülümür kırsalında düzenlenen operasyonda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan terör örgütü PKK'nın sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek kod adlı Ayten Ene ve 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan isimli teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Tunceli'de 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adı olarak yorumlandı
Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 20:53:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]