Tunceli'de 2 kişi, 36 kök kenevir bitkisi ve bir miktar esrar ile yakalandı - Son Dakika

Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 zanlı, 36 kök kenevir bitkisi, 2 tüfek ve bir miktar esrar ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pertek ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler bu adreslerde yaptıkları aramalarda, 36 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tüfek ve 575,47 gram esrar ele geçirdi.

Olaylara ilişkin yakalanan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.