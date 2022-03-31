Tunceli'de 2 kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 8 gözaltı - Son Dakika

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde 13 ile 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Pertek ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, okulunun yakınlarında tenha bir bölgede 2 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, polise giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından, Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdur çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ifadeleri doğrultusunda 13 yaşında bir kız çocuğunun daha cinsel istismara uğradığını tespit etti.