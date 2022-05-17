Tunceli'de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

17.05.2022 17:32
Tunceli'de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonlarında 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonlarında 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli- Hozat kırsalında bugün 17.05.2022 gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde 6 adet 8'li pil bloğu, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 3 adet büyük tüp, 9 adet küçük tüp, 2 adet 30 litrelik benzin dolu bidon ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli'de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

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Kaynak: İHA

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