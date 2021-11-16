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Tunceli'de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

16.11.2021 13:07

Tunceli'de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Tunceli'de devam eden Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında Nazımiye İlçesi kırsalında 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

TUNCELİ - Tunceli'de devam eden Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında Nazımiye İlçesi kırsalında 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Nazımiye kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde;1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 210 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet pil bloğu, 6 adet pil, 1 adet saç levha, 1 adet büyük tüp, 1 adet akü, 1 adet kürek, 1 adet petrol varili, 9 çift mekap ayakkabı, 1 adet uyku tulumu, 1 adet battaniye, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli'de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli Valiliği, Jandarma, Mühimmat, Tunceli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de 2 sığınak imha edildi: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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