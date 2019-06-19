TUNCELİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
1 saat önce
Tunceli-Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:04 Kaynak: DHA
Tunceli- Merkez
kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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