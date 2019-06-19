Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli- Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:05 Kaynak: DHA
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