Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:05 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli
'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli- Merkez
kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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