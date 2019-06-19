Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:08
İçişleri Bakanlığından, Tunceli
'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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