Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:52 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli
'de düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli- Merkez
kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
- Ankara
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