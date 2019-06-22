Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
14 dakika önce
Tunceli Valiliği eylem hazırlığındaki 2 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Tunceli Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
eylem hazırlığındaki 2 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez
kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.
Öte yandan terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.
(Ercan Topaç/İHA)
Ayının uçurumdan ittiği dağcıyı jandarma böyle kurtardı!
50 yıla hapis cezası bulunan çete lideri yakalandı, gazetecilere tehdit savurdu!
Son Dakika! Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna yanıt verdi
Seçim yasakları başladı