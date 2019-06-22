Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

25 dakika önce

Tunceli Valiliği eylem hazırlığındaki 2 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Tunceli Valiliği eylem hazırlığındaki 2 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.

Öte yandan terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:06 Kaynak: İHA
jandarma, merkez, operasyon, tunceli valiliği, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayının uçurumdan ittiği dağcıyı jandarma böyle kurtardı! 50 yıla hapis cezası bulunan çete lideri yakalandı, gazetecilere tehdit savurdu! Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü! Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 20:31:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]