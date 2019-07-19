Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:25 Kaynak: AA
tarafından Tunceli
'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan paylaşımda göre, Tunceli bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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