Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

25 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tunceli bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tunceli bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tunceli bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:27 Kaynak: DHA
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