Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
27 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
tarafından Tunceli
'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
(İHA)
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