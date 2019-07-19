Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

27 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
(İHA)
Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
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