Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
Tunceli Valiliği, eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Tunceli Valiliği Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:19 Kaynak: İHA
, eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada;"Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında İHA ile tespit edilen 2 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir"denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiğini de aktaran valilik terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. - TUNCELİ
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