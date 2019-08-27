Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

13 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Tunceli, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:53 Kaynak: DHA
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