Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:53 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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