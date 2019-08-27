Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:37 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber: ANKARA, -
ABD Savunma Bakanlığıdan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir Hakkari şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada Soylu'dan, 'Mardin'e atanan kayyum, pahalı mücevherler hediye etti' iddialarına sert yanıt Kayyumdan, "Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye" iddiasına yalanlama