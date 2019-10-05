Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Tunceli'de jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda Silahlı İnsansız Hava Aracı desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Tunceli'de jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda Silahlı İnsansız Hava Aracı desteğiyle 2 terörist etkisiz hale getirildi.


Valilikten yapılan açıklamada; "Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Bölge Müdürlüğümüzce ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.


Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı. - TUNCELİ

İnsansız Hava Aracı, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:30:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]