Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
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