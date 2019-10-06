Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:50 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
ANKARA, -
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