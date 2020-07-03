Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Tunceli'de jandarma özel harekat timlerinin hava destekliği düzenliği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir.Bölgede operasyonlarımız devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.

Öteyandan açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi. - TUNCELİ