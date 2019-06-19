Tunceli'de 2 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli
kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. - ANKARA
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