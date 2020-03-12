Tunceli'de, 2 yılda 2 bin 719 öğrenci için geziye çıkarıldı - Son Dakika

TUNCELİ Valiliği tarafından, moral ve motivasyonu artırmak amacıyla 2 yılda 2 bin 719 öğrenci için gezi etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de, lise ve ortaokul son sınıfta eğitim gören öğrencilerin sınav dönemlerinde moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla 2 bin 719 öğrenci için Vali Tuncay Sonel tarafından gezi etkinliği düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi çeşitli kentlere uçakla gönderilen öğrencilerin, hayalindeki üniversiteleri de gezme imkanı elde ettiklerini anlatan Vali Sonel, sadece bu yıl 600 öğrenciyi İstanbul'a gönderdiklerini açıkladı.