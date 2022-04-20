TUNCELİ'DE 200 KEKLİK ÜREME İÇİN DOĞAYA BIRAKILDI - Son Dakika

TUNCELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce, doğaya bırakılmak üzere 200 kınalı keklik için program düzenlendi. Munzur Vadisi Milli Park sınırlarına yakın bir noktada bulunan Dedeağaç köyü kırsalında yapılan programa Vali Mehmet Ali Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, kurum amirleri ve çalışanlar katıldı.

'TUNCELİ COĞRAFYASI, ALLAH'A ŞÜKÜR BUGÜN FESTİVAL VE DOĞAL ETKİNLİKLERİYLE GÜNDEME GELİYOR'

Programda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli'nin tabiat harikası bir yer olduğunu söyledi. Özkan, 'Tunceli'nin biyoçeşitliliğini attırmak için 200 keklik tabiatla, doğayla, Tunceli coğrafyasıyla buluşturuldu. İnşallah bu sayı bine çıkacak. Güzellikleriyle, tabiatıyla, kültürüyle öne çıkan Tunceli'de biyolojik çeşitliliğiyle de coğrafyasında yerini alacak. Ne günlerden ne günlere geldik. Bir zamanlar çatışma haberleriyle gündemde olan Tunceli coğrafyası, Allah'a şükür bugün festival ve doğal etkinlikleriyle gündeme geliyor. Huzurlu Tunceli yolunda emeği olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kasalar içerisinde getirilen 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.(DHA)