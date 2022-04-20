Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
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Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı

20.04.2022 16:52

Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındıTUNCELİ Tunceli'de doğaya 200 kınalı keklik salınırken sayının önümüzdeki günlerde bini bulacağı belirtildi.

Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı

TUNCELİ Tunceli'de doğaya 200 kınalı keklik salınırken sayının önümüzdeki günlerde bini bulacağı belirtildi.

Tunceli merkez Dedeağaç köyü yakınlarında doğaya keklik salınımı için program düzenlendi. Programı Vali Mehmet Ali Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, kurum amirleri ve çalışanlar katıldı. 200 kınalı kekliğin doğaya salınmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, "Tabiat harikası Tunceli'mizin biyoçeşitliliğini attırmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla az önce 200 kekliğimizi tabiatla, doğayla, Tunceli coğrafyasıyla buluşturduk. İnşallah bu sayı bine çıkacak. İnşallah güzellikleriyle, tabiatıyla, kültürüyle öne çıkan Tunceli'miz biyolojik çeşitliliğiyle de coğrafyasında yerini alacak" dedi.

Kentin çatışmalı dönemine vurgu yapan Vali Özkan, "Tabi hep söylüyorum nereden nereye geldik. Ne günlerden ne günlere geldik. Bir zamanlar hep televizyon altyazılarında, KJ'lerde Ovacık'ta, Munzur'da çatışma diye başlayan Tunceli coğrafyası Allah'a şükür bu gün festivalleriyle, etkinlikleriyle doğal etkinlikleriyle gündeme geliyor. Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımıza, içişleri bakanımıza, bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bu yolda, huzurlu Tunceli yolunda emeği olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Arkadaşlarımıza ayrı ayır teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kınalı keklikler doğaya salındı.

Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı
Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı
Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı
Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Ali Özkan, Malatya, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika


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