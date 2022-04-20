Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

Tunceli'de yaban hayatının devamının sağlanması amacıyla 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğünce kentte kınalı keklik popülasyonunun artırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda DKMP görevlileri, Malatya Av ve Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan temin ettikleri 200 kınalı kekliği Tunceli'ye getirdi.

Araçlarla Dedeağaç köyü mevkisine taşınan keklikler, burada görevlilerce ormana salındı. Bir süre çevrede gezinen keklikler daha sonra kanat çırparak gözden kayboldu.

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin tabiat harikası bir il olduğunu söyledi.

Kentin biyolojik çeşitliliğini artırmak için DKMP Müdürlüğünce çalışma yapıldığını belirten Özkan, "200 kekliğimizi Tunceli'nin doğasıyla buluşturduk ve bu sayı inşallah 1000'e çıkacak. Güzellikleriyle, tabiatıyla, kültürüyle öne çıkan Tunceli'miz biyolojik çeşitliliğiyle de inşallah coğrafyasında yerini alacak." dedi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve kurum amirleri katıldı.