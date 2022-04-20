Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı

20.04.2022 17:13
Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı

Tunceli'de yaban hayatının devamının sağlanması amacıyla 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Tunceli'de yaban hayatının devamının sağlanması amacıyla 200 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğünce kentte kınalı keklik popülasyonunun artırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda DKMP görevlileri, Malatya Av ve Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan temin ettikleri 200 kınalı kekliği Tunceli'ye getirdi.

Araçlarla Dedeağaç köyü mevkisine taşınan keklikler, burada görevlilerce ormana salındı. Bir süre çevrede gezinen keklikler daha sonra kanat çırparak gözden kayboldu.

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin tabiat harikası bir il olduğunu söyledi.

Kentin biyolojik çeşitliliğini artırmak için DKMP Müdürlüğünce çalışma yapıldığını belirten Özkan, "200 kekliğimizi Tunceli'nin doğasıyla buluşturduk ve bu sayı inşallah 1000'e çıkacak. Güzellikleriyle, tabiatıyla, kültürüyle öne çıkan Tunceli'miz biyolojik çeşitliliğiyle de inşallah coğrafyasında yerini alacak." dedi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve kurum amirleri katıldı.

YORUMLAR
500
Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Malatya, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika


Son Dakika
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:15 3 parmağını makineye kaptırdı, arkadaşları zamanla yarıştı!
17:13 Günlerdir kayıp olan hemşirenin cansız bedeni kent ormanında bulundu!
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:58 Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi!
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:30:17. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de 200 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement