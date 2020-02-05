Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandıTUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kentte 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için kent merkezi ile 7 ilçede karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle Tunceli- Erzincan karayolunda da ulaşımın aksamaması amacıyla ekipler önlemler aldı.

Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
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