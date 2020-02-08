Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandıTUNCELİ'de bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli genelinde 1 haftadır süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. Merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Tunceli- Erzincan Karayolu'nun Pülümür Cankurtaran Tepesi'nde fırtına, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığı, zincirsiz araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.

Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
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