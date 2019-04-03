Tunceli'de "2023 Eğitim Vizyon Bilişim Garajı Çalıştayı"

Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023 Eğitim Vizyon Bilişim Garajı Çalıştayı" kapsamında 25 öğretmene kodlama ve akıllı cihaz tasarımı konularında eğitimler verildiği bildirildi.

Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023 Eğitim Vizyon Bilişim Garajı Çalıştayı" kapsamında 25 öğretmene kodlama ve akıllı cihaz tasarımı konularında eğitimler verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda öğretmenlere kendi alanlarındaki yeterliliklerini artırmak, alan becerilerini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla eğitimler verilmeye devam edildiği belirtildi.



Bu amaçla Tunceli Öğretmenevi'nde, Bilişim Garajı Akademi ve Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince düzenlenen çalıştayın başladığı anlatılan açıklamada, çalıştayda eğitim görevlisi Abdullah Çekiç tarafından 25 öğretmene Scartch ile kodlama, Tinkercad ile 3 boyutlu tasarım, S4A ile akıllı cihaz tasarımı, Python ile programlama, App inventor mobil programlama, Arduino ile cihaz tasarımı konularında 2 gün süreyle eğitim verileceği belirtildi.



Çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de şunları kaydetti:



"Çocuklarımızı yeni nesil öğrenme ortamlarında eğitmemizin faydasının çok olacağına inanıyorum. Bu nedenle de böyle bir eğitimin verilmesini istedim. Sizlerden isteğim alanlarınızla ilgili bilgilerinizi tazelemeniz, anlatılacak konularda becerilerinizi artırmak olacaktır. Bu eğitimden sonra sizlerden ricam şudur, lütfen burada öğrendiklerinizi okullarda öğrencilerimize aktarın. Onların bu teknolojilerden, bilgilerden faydalanmasına aracı olun ve gereken fırsatları yaratın."

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