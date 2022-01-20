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Tunceli'de 216 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Tunceli'de 216 köye ulaşım sağlanamıyor

20.01.2022 21:58

Tunceli'de 216 köye ulaşım sağlanamıyorTUNCELİ Tunceli'de kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 216 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Tunceli'de 216 köye ulaşım sağlanamıyor

TUNCELİ Tunceli'de kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 216 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Tunceli'de hafta başında etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 27, Çemişgezek'te 16, Hozat'ta 20, Mazgirt'te 57, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 23, Pertek'te 23 ve Pülümür İlçesi'nde de 29 olmak üzere toplam 216 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan kapalı bulunan ilçe yolları karayolları şube şefliği ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılırken, kapalı bulunan Tunceli-Demirkapı-Hozat, Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumları bir gün süreyle tatil edilirken kamuda çalışan hamile ve engelli personel de bir gün idari izinli sayıldı.

Tunceli'de 216 köye ulaşım sağlanamıyor
Tunceli'de 216 köye ulaşım sağlanamıyor
Tunceli'de 216 köye ulaşım sağlanamıyor

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Tunceli, Ovacık, Hozat, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de 216 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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