Tunceli'de 23 Nisan araçlardan yükselen çocuk şarkılarıyla kutlandı - Son Dakika

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Tunceli'de 23 Nisan araçlardan yükselen çocuk şarkılarıyla kutlandı
7 saat önce
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı sokağa çıkamayan çocuklar için bayrak ve balonlarla hazırlanan araçlardan yükselen çocuk şarkıları ile kutlandı.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı sokağa çıkamayan çocuklar için bayrak ve balonlarla hazırlanan araçlardan yükselen çocuk şarkıları ile kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü Korona virüs nedeniyle tedbirler alınarak kutlanıyor.Tunceli'de valilik önünde Atatürk Anıtına sosyal mesafe kuralına uyularak çelenk bırakılmasıyla resmi tören yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve personelin katıldığı programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının arından anıta çelenk konuldu. Daha sonra valilik koordinesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından balon ve bayraklarla hazırlanan araçlar, çocuk şarkıları ile mahalleri gezerek 23 Nisan coşkusu yaşattı. Evlerin balkonların da vatandaşlar ve çocuklar, araçlardan çalınan marş ve şarkılara eşlik etti. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:20 Kaynak: İHA
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