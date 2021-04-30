Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak sayısı 35 oldu - Son Dakika

Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında timler tarafından son 24 saatte imha edilen sığınak sayısı 35 oldu.

Valilikten yapılan açıklamada son açıklamada, "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli- Hozat kırsalında bugün 8 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 50 metre dağcı ipi, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 30 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan Valilik bugün yaptığı bir diğer açıklamada ise Ovacık kırsalında 27 sığınak ile 3 deponun bulunarak imha edildiğini, patlayıcı, EYP düzenekleriyle çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzemelerin ele geçirildiği bildirilmişti. Yapılan iki açıklamaya göre 24 saat içinde toplamda 35 sığınak ile 3 depo imha edilmiş oldu. - TUNCELİ