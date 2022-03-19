Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı

19.03.2022 14:55

Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandıTUNCELİ Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 250 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 250 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli'de dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 250 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırında bulunan Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, Tunceli Valiliği tarafından ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500
Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü Doğu Anadolu yoğun karla ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Tunceli Valiliği, Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement