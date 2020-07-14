Tunceli'de 29 bölge 6 aylığına geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Tunceli'de 29 bölge 6 aylığına geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli Valiliği, kent genelinde 29 bölgenin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirdi.

Tunceli Valiliği, kent genelinde 29 bölgenin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, 30.06.2020 tarihli ve 2709 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar 29 bölgede 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' kararı alınmıştır" denildi.


Koordinatları da paylaşılan geçici özel güvenlik bölgelerinin merkeze bağlı Bali Deresi, Kutu Deresi, Baylık Köyü Bölgesi, Çığırlı Yaylası Bölgesi, Karameşe Bölgesi, Tapan Tepe Bölgesi, Kurutlu Mahallesi Bölgesi, Vezgür Tepe Bölgesi, Yakacık Mahallesi Bölgesi, Hozat ilçesine bağlı Ali Boğazı Bölgesi, Kıran Deresi Bölgesi, Beyazdağ Bölgesi, Ovacık ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi Bölgesi, Balkayalar Bölgesi, Gayretbaba Bölgesi, Gölanyaylası Bölgesi, Mahmutkömü Tepe Bölgesi, Aslıca Köyü Bölgesi, Eroğlu Mahallesi Bölgesi, Sincikdağı Tepe Bölgesi, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi Bölgesi, Kınıkan Tepe Bölgesi, Eğerci Mahallesi Bölgesi, Karadere Bölgesi, Maden Deresi Bölgesi, Nazımiye ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi Bölgesi, Dokuzkayalar Bölgesi, Tavuklu Mahallesi Doğantaş Köyü Bölgesi ve Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit ve Altınhüseyin Köyü bölgesi olduğu belirtildi. - TUNCELİ

Tunceli Valiliği, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de 29 bölge 6 aylığına geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Son Dakika

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