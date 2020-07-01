Tunceli'de 29 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika

TUNCELİ Valiliği'nce kent genelindeki 29 bölgenin, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Tunceli kent merkezi ve Nazımiye, Hozat, Ovacık ile Pülümür ilçelerinin kırsal alanında, terör örgütlerine yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 29 bölgede 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, uygulamanın 15 gün süreceği belirtilerek, şöyle denildi: