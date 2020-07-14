Tunceli'de 29 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi - Son Dakika

Tunceli'de 29 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Tunceli'de, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla 29 bölge, 15 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Tunceli'de, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla 29 bölge, 15 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

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Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Uygulamanın kentteki bazı alanlar için geçerli olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, 30 Haziran 2020 tarihli ve 2709 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 29 ayrı bölge, 15 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Tunceli, Aralık, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
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