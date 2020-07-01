Tunceli'de 29 yer, 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Tunceli'de 29 yer, 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli Valiliği, terörle mücadele operasyonları kapsamında merkez, Hozat, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçesi'nde 29 bölgenin 1 Temmuz ile 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği, terörle mücadele operasyonları kapsamında merkez, Hozat, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçesi'nde 29 bölgenin 1 Temmuz ile 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

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Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla,emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan,aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 29 ayrı bölgede 01 Temmuz 2020-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir" denildi.


Koordinatları da paylaşılan geçici özel güvenlik bölgelerinin merkeze bağlı Bali Deresi, Kutu Deresi, Baylık Köyü Bölgesi, Çığırlı Yaylası Bölgesi, Karameşe Bölgesi, Tapan Tepe Bölgesi, Kurutlu Mahallesi Bölgesi, Vezgür Tepe Bölgesi, Yakacık Mahallesi Bölgesi, Hozat ilçesine bağlı Ali Boğazı Bölgesi, Kıran Deresi Bölgesi, Beyazdağ Bölgesi, Ovacık ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi Bölgesi, Balkayalar Bölgesi, Gayretbaba Bölgesi, Gölanyaylası Bölgesi, Mahmutkömü Tepe Bölgesi, Aslıca Köyü Bölgesi, Eroğlu Mahallesi Bölgesi, Sincikdağı Tepe Bölgesi, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi Bölgesi, Kınıkan Tepe Bölgesi, Eğerci Mahallesi Bölgesi, Karadere Bölgesi, Maden Deresi Bölgesi, Nazımiye ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi Bölgesi, Dokuzkayalar Bölgesi, Tavuklu Mahallesi Doğantaş Köyü Bölgesi ve Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit ve Altınhüseyin Köyü bölgesi olduğu belirtildi. - TUNCELİ

Tunceli Valiliği, Pülümür, Ovacık, Hozat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de 29 yer, 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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