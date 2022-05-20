Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

20.05.2022 09:51
Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hozat ilçesinde saat 08.29'da, 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamada ise depremin, Hozat ilçesine bağlı Alancık Köyü bölgesinde meydana geldiği aktarıldı.

Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA

Tunceli, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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