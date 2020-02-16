Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.53'de merkez üssü Pülümür olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde yaşandı.

(İHA)

Tunceli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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