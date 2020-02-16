Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
Tunceli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.53'de merkez üssü Pülümür olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde yaşandı.
(İHA)
Son Dakika Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin yakınına füze düştü Çin Merkez Bankası'ndan koronavirüs tedbiri: Banknotlar karantina altına alındı Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı Pastane çalışanı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı