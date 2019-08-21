Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:10 Kaynak: AA
Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.50'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 13,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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