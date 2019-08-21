Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
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Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.50'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 13,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Tunceli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:10 Kaynak: AA
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