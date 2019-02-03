Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3 Arkadaş Buz Gibi Munzur Çayı'nda Yüzdü

Tunceli'de 3 Arkadaş Buz Gibi Munzur Çayı'nda Yüzdü

13 dakika önce

Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı, hava sıcaklıklarının gece eksi 20 dereceleri bulduğu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 arkadaş, buz gibi Munzur suyuna girerek yüzdü.

Tunceli'de 3 Arkadaş Buz Gibi Munzur Çayı'nda Yüzdü, System.String[]
Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı, hava sıcaklıklarının gece eksi 20 dereceleri bulduğu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 arkadaş, buz gibi Munzur suyuna girerek yüzdü. Ardından arkadaşlar yamaç paraşütü yaparak kışın keyfini çıkardı.

Ovacık ilçesinde kış mevsiminde dört yıldan bu yana geleneksel olarak Munzur Çayı'nın soğuk sularında yüzen arkadaş grubu bu sene de geleneği bozmadı. Çaya girenlerin sayısında düşüş olsa da gruptan üç kişi önce kendilerini Munzur Çayı'nın soğuk sularına bıraktı. Uzun süre Munzur'da yüzen 3 arkadaş ardından da kayak merkezinde yamaç paraşütü keyfi yaşadı.

Geleneksel etkinliğe Elazığ'dan katılan dalgıç ve yamaç paraşütü eğitimcisi Suat Toksun, "Geleneksel olarak her yıl yapmış olduğumuz Munzur suyuna girme alışkanlığımızı bu sene de devam ettiriyoruz. Geçen sene arkadaş grubumuz kalabalıktı. Bu sene yoğun yağıştan dolayı gelemeyen arkadaşlarımız oldu. Boyumuzu aşan inanılmaz bir kar var. Biz yine de geleneği bozmadan arkadaşlarımızla suya giriyoruz. Buradaki amacımız hem keyif almak hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirerek direncimizi arttırmak. Son derece keyif alıyoruz" dedi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

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