Tunceli'de 3 bin 71 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Tunceli'de 3 bin 71 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

17.06.2022 19:55
Tunceli'de 3 bin 71 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 bin 71 kişi, eğitim aldı.

Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 bin 71 kişi, eğitim aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte vatandaşlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimlerinin verildiği belirtildi.

Yılın ilk 6 ayında 3 bin 71 kişinin eğitimlere katıldığı aktarılan açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise ilimizde 20 olay aydınlatılmış, 47 kişi yakalanmış, 8 kişi cezaevine gönderilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, uyuşturucu ile mücadelede annelerimizin katkılarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de 3 bin 71 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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