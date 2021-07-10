Tunceli'de 3 kişide Kovid-19'un "Delta varyantı" tespit edildi - Son Dakika

Tunceli'de 3 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı tespit edildi.

Irak'tan kente gelen evli bir çift ile bir yakınları, halsizlik şikayeti yaşamaları üzerine Kovid-19 şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesine müracaat etti.

Hastanede sağlık personelince testleri yapılan 3 kişinin, Kovid-19'un Delta varyantına yakalandığı belirlendi. Söz konusu kişiler, ikametlerinde karantinaya alındı.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, AA muhabirine, çevre illerden kente başlayan seyahatler sebebiyle Delta varyantının görüldüğünü söyledi.

Delta varyantının tek bir hanede görüldüğünü ifade eden Özdemir, "Ancak gözüken o ki bundan sonra vakalar biraz daha Delta varyantı ağırlıklı görüneceğe benziyor. Delta varyantı ile ilgili asıl problem şu, özellikle genç nüfusta hastalık yapıyor. Tabi bunda aşısız olmalarının etkisinin de olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Özdemir, Delta varyantı vakalarında izolasyon sürelerinin biraz daha uzun olduğunu belirterek, "Pozitifleşme oranları biraz daha geç oluyor. Yaklaşık 14'üncü güne kadar Delta varyantları pozitif olabiliyor. Onun dışında şu anda ilimizde vaka sayılarımızda ciddi bir azalma oldu." diye konuştu.