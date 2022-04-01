Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 8 tutuklama - Son Dakika
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Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 8 tutuklama

01.04.2022 23:52

Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 8 tutuklamaTUNCELİ Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 8 tutuklama

TUNCELİ Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pertek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre birlikte olma teklifini reddeden şahıs, 14 yaşındaki kızın çıplak fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Şikayette bulunulması üzerine Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdur kız çocuğun ifadesi sonrası soruşturma genişletildi ve yine reşit olmayan iki kız çocuğunun daha cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. 3 kız çocuğu savcılığın talimatı ile Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Burada kız çocuklarından alınan ifadelerin ardından polis ekipleri, Pertek ilçesi ve Tunceli merkezde 8 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden sadece birinin yaşının reşit olduğunu öğrenildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 8 tutuklama
Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 8 tutuklama
Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 8 tutuklama

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Tunceli, Pertek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 8 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de 3 kız çocuğuna cinsel istismar davasında 8 tutuklama - Son Dakika
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