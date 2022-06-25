Tunceli'de 3 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kinelli mezrasında ağaçların üzerinde siyah renkte dev yılan görüldü. O anları gören ve korkuya kapılan Dursun Biçici isimli vatandaş hemen telefonuna sarıldı.
Ağacın dallarına uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılan, Biçici tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Biçici, son günlerde bölgede yılanların sayısında artış yaşandığını kaydetti.
İşte 3 metrelik dev yılan;
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