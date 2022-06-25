Tunceli'de 3 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de 3 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

25.06.2022 14:32

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kkinelli mezrasında ağaçlar arasındaki siyah yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılanı görenler vatandaşlar başta panik yapsalar da o anları kayda almayı ihmal etmedi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kinelli mezrasında ağaçların üzerinde siyah renkte dev yılan görüldü. O anları gören ve korkuya kapılan Dursun Biçici isimli vatandaş hemen telefonuna sarıldı.

TAMI TAMINA 3 METRE

Ağacın dallarına uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılan, Biçici tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Biçici, son günlerde bölgede yılanların sayısında artış yaşandığını kaydetti.

İşte 3 metrelik dev yılan;

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Tunceli'de dev yılan paniği
Tunceli'de dev yılan paniği
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Kaynak: İHA

Çemişgezek, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de 3 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de 3 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı - Son Dakika
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